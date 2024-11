Champions League 2024 2025 Atletico Madrid a valanga | Sparta Praga battuto 6-0

Leggi su Sportface.it

Goleada per l’, che nella quinta giornata dellatravolge 6-0 in trasferta locentrando così il secondo successo consecutivo con cui i Colchoneros di Simeone si rilanciano nella corsa al passaggio del turno. Gli spagnoli salgono infatti a nove punti in classifica, tornando pienamente all’interno della zona playoff quando mancano tre turni alla fine della prima fase.: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEPartenza con brivido per l’, visto che dopo due minuti dal calcio d’inizio del primo tempo Oblak salva con i piedi sul tiro ravvicinato di Kairinen. Alla prima vera occasione però gli spagnoli passano in vantaggio: merito di Julian Alvarez, che al 15? pennella una punizione dal limite praticamente perfetta che vola sopra la barriera lasciando di sasso l’incolpevole Vindahl.