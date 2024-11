Amica.it - Capelli corti: il contemporaneo Bowl Cut firmato Versace

Per molti, un tuffo diretto negli Anni 60. Per i più attenti alla storia, una rievocazione del primo taglio corto che una donna abbia mai indossato. IlCut è stato scelto per la prima volta da Giovanna d’Arco, in epoca medievale. Poi fu Vidal Sassoon, il parrucchiere londinese, a farlo entra nella storia per davvero. Quella della moda, quella della bellezza. Sulla testa di Mary Quant e Peggy Moffit. Per la stagione Primavera Estate 2025, ha percorso, invece, la passerella di. Tra i tagli più indimenticabili di sempre, torna per tracciare nuove dimensioni di sé. Le idee più fashioniste arrivano dalle sfilate.Taglio: la versione contemporanea delCutEcco il nuovo taglioCut, sulla testa di Iris Law.