Lanazione.it - Beko, primo tavolo in Provincia. Il territorio fa quadrato, caccia a nuovi investitori

Leggi su Lanazione.it

Siena, 26 novembre 2024 – E’ durato oltre un’ora ildi coordinamento istituzionale convocato dalla presidente delladi Siena, Agnese Carletti, sulla vertenzaEurope. Istituzioni, parlamentari, parti sociali e associazioni produttive hanno posto le basi di quella che è destinata a essere una lunga battaglia contro la chiusura dello stabilimento di viale Toselli. “Siena deve continuare ad avere un sito industriale in grado di produrre e mantenere gli attuali livelli di occupazione”, è la posizione condivisa da tutti i partecipanti alfinalizzato a scongiurare la chiusura della fabbrica annunciata dalla multinazionale per il 31 dicembre 2025. Al, che ha riconfermato la propria vicinanza ai lavoratori, hanno preso parte, oltre al sindaco di Siena Nicoletta Fabio, anche i sindaci dei Comuni della, i parlamentari di riferimento per ilFrancesco Michelotti (FdI), Tiziana Nisini (Lega) e Silvio Franceschelli (Pd), il presidente della Camera di Commercio di Siena e Arezzo Massimo Guasconi, il presidente dell’Associazione Industriali Toscana Sud Fabrizio Landi e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e di categoria.