Ballando con le stelle Samuel Peron al posto di Angelo Madonia

è fuori dacon le. Al suola Rai ha annunciato il ritorno nello show condotto da Milly Carlucci di, volto storico per diverse edizioni che nel 2023 aveva portato al secondoSimona Ventura. «Siamo felici di annunciare il ritorno di, uno dei maestri più amati», si legge nel comunicato ufficiale dell’emittente. «È una gioia riaverlo nella grande famiglia di, il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale». Il “licenziamento” diera arrivato a seguito del confronto acceso con la giurata Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata del 23 novembre. Ad annunciarne l’uscita dal cast sempre la Rai con un comunicato in cui, ringraziandolo per il suo impegno e lavoro, ha parlato di «divergenze professionali emerse nel corso del programma».