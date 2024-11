Thesocialpost.it - Aston Villa-Juventus, vigilia movimentata: squadra bloccata a lungo all’aeroporto di Birmingham

Laha vissuto unadi Champions League più complessa del previsto, con una lunga sosta forzatadiche ha stravolto la preparazione alla sfida contro l’. Il problema è sorto durante i controlli di rito, quando le autorità aeroportuali hanno segnalato un’anomalia riguardante i documenti di Timothy Weah, attaccante bianconero in possesso di doppio passaporto, francese e statunitense.Il nodo burocraticoSecondo quanto emerso, Weah non aveva con sé il passaporto statunitense, richiesto dalle autorità inglesi per il controllo. L’intera delegazione dellaè rimasta cosìin aeroporto fino a quando la questione non è stata risolta, con l’intervento della Uefa per accelerare le procedure e consentire all’allenatore Thiago Motta di partecipare alla conferenza stampa prepartita, seppur con notevole ritardo.