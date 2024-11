Gaeta.it - Arriva “Sport in Famiglia 2024”: un evento imperdibile dal 29 Novembre al 1 Dicembre

"in" è unconsolidato che coinvolge diverse generazioni e gruppi familiari, dai bambini agli adulti, fino agli anziani. L'obiettivo è promuovere l'inclusione, il benessere e la coesione sociale attraverso attivitàive e ricreative che favoriscono l'interazione tra le diverse fasce d'età.Un Villaggio delloper TuttiL'si svolgerà in uno spazio verde, preferibilmente nel Parco Tufilli, che sarà trasformato in un Villaggio dello. All'interno del villaggio saranno allestite aree pertradizionali e innovativi, come arrampicata, golf, hockey, pallacanestro, tiro con l'arco, e tanti altri. Non mancherà un'area dedicata ai giochi tradizionali di strada, come tiro alla fune, campana e salto con la corda.Attivitàiva e RicreativaAl centro del villaggio sarà posizionata una pedana con amplificazione, dove i tecniciivi intratterranno i partecipanti con ginnastica adatta a tutte le età, inclusa la Zumba.