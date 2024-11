5 motivi per regalare calendari personalizzati a Natale

Leggi su Dayitalianews.com

Si avvicinano le feste e negli ambienti business bisogna pensare ad un regalo che sia utile, efficace nella memorabilità e in grado di fare la differenza tra le tante proposte. Una soluzione? Sicuramente quella dei: da tavolo o da parete, tascabili, in versione olandese o planning, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!Ma quali sono i 5per cui si dovrebberoin campo aziendale?Rafforzare la brand awarenssSi parla spesso di piani marketing e tra i leitmotiv che girano c’è sempre lo stesso: rafforzare la brand awareness. Si tratta della capacità di riconoscere l’azienda tra le tante opzioni di mercato, facendo sì che il valore venga percepito. Il prodotto svolge proprio questa funzione: essendo utile sarà posizionato in casa o in ufficio facendo in modo che il logo entri permanentemente nella mente di consumatori e fornitori.