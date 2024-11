Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne, la counselor familiare: “Ai bambini si insegni l'empatia”

Bologna, 25 novembre 2024 - "Proteggete le vostre figlie", recita un slogan. Qualcuno ha avuto il buon senso di cancellare quelle parole scritte su un muro e correggerle. Così ora si legge: "Educate i vostri figli". Educarli, per Federica Benassi, significa soprattutto insegnare loro l'. Aiutarli “a coltivare relazioni basate sull’amore puro”. Consulente di famiglia ed educatrice, lavora a Bologna, dove gestisce da 29 anni un asilo nido. Sui social (quasi 100mila follower su Facebook e 20mila su Instagram) si rivolge soprattutto ai genitori: “Tuo figlio non può prenderti il telefono. Come fai? Di’ di no!” oppure “Se gli fai tu i compiti, è come se non gli stessi dando fiducia” Per la Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le, Federica Benassi torna in libreria con “L’educazione dei maschi” (Minerva), presentato a Bologna.