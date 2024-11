Napolipiu.com - Venerato: “La stampa del nord prepara una guerra mediatica contro il Napoli. Mi è arrivata una notizia”

Il giornalista Rai ha rivelato le anticipazioni sui giornali dele analizzato l’arbitraggio di Massa al Maradona.Si accende la polemica sull’arbitraggio di-Roma. Il giornalista Rai Ciro, intervenuto a Campania Sport su Canale 21, ha anticipato le critiche che arriveranno sulla direzione di gara di Massa e in particolare su due episodi che hanno visto protagonista Romelu Lukaku.Parlando ai microfoni dell’emittente campana,ha inizialmente analizzato l’arbitraggio complessivo: “Non credo abbia condizionato la gara in modo particolare. Per ilmanca forse un giallo per un intervento su Kvaratskhelia, ma non è stato un arbitraggio scandaloso, al contrario di quanto qualcuno racconterà”.Il giornalista ha poi rivelato un retroscena significativo: “Mi arrivano voci che da lunedì alcuni giornali delinsisteranno su due episodi.