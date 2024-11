Lapresse.it - Unicredit lancia offerta pubblica di scambio volontaria su Banco Bpm

promuove un’disulla totalità delle azioni diBpm. “Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”), nonché dell’art. 37 del regolamento di attuazione del TUF adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”),S.p.A. (l’“Offerente” o “”) comunica di aver assunto in data 24 novembre 2024 la decisione di promuovere un’ditotalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF (l’“”), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie diBPM S.p.A. (l’“Emittente” o “BPM”) ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.