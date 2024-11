Gamberorosso.it - Un grande cocktail bar internazionale sfida i milanesi esigenti: cosa si beve da Salmon Guru a Milano

«So che isono, ma io amo le sfide mi fanno battere il cuore, mi fanno sentire vivo» dice Diego Cabrera, argentino Doc, chiacchierone ed entusiasta come ci si aspetta dal bartender fondatore del madrilenoal termine di una lunga conversazione in cui ci ha guidato nel nuovo locale milanese, aperto da venerdì 22 novembre, tra pareti disegnate a fumetti, neon colorati, vinili («un modo veloce per rinnovare il décor, basta cambiare le copertine»), toilette con palle da discoteca sul soffitto, tappezzerie leopardate o foreste con gufi e pantere e Amanita Phalloides e banconi rivestiti di scaglie.non è una città facileIn fondo lo sa che non sarà facile, perchénon è una città facile. Ogni giorno aprono ristoranti e bar con gran fanfara ma altrettanti chiudono senza tanti convenevoli e nel silenzio mediatico.