Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 08 | 10

dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di negoziati alla Coop 29 di Baku passare accordo solamente degli aiuti per il clima nei paesi in via di sviluppo 200 miliardi di dollari all’anno attuali previsti dall’accordo di Parigi e arriverà gradualmente ai 100 miliardi all’anno nel 2035 Abaco viene approvato anche il mercato internazionale del carbonio che permetterà agli stati di investire in progetti di decarbonizzazione all’estero soddisfatti Europea l’India Si oppone all’adozione dell’accordo il gruppo dei paesi africani giudicano i finanziamenti promessi troppo pochi troppo tardivi per guterres è una base su cui costruire deluse anche Londra e Parigi è un passo avanti il governo del Libano ha riferito che gli attacchi aerei israeliani di ieri hanno ucciso più di 55 persone molte delle quali nel centro di Beirut data con edificio del quartiere Popolare di basta ucciso 20 persone ferito al 366 di è stato seguito da altri nei sobborghi meridionali della città nel letto e nel sud del Libano Israele ha fatto sapere che il massiccio attacco con bombe anti bunker avanspace preavviso mirava a vertice ma l’operazione sarebbe fallita intanto mi sveglio delle gallerie Liechtenstein protagonista di una fuga diclassificate per cui rischia l’ergastolo in TV Il cliente è consapevole di agire legalmente poi che agiva il nome del primo ministro la guerra in Ucraina va avanti con i russi incostante avanzate con chi è che resiste il primamente m’affatica in questo scenario i riflettori della comunità internazionale restano accesi su Donald Trump che tra due mesi inizierà a dettare la nuova linea degli Stati Uniti del post biden Non a caso e neo segretario generale della NATO Mark root è volato in Florida per fare il punto sulle sfide della sicurezza che l’alleanza tra chiamato ad affrontare Voglio vedere le sue proposte di pace ha detto se metti il presidente eletto continua intanto a lavorare la sua squadra e avrebbe pensato a i tuoi capo dell’intelligence come inviato speciale per l’Ucraina per gli altri nominati moltivolti legati alla TV la marea transfemminista è tornata sfilare per le strade della capitale del 25 novembre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne al grido visarm chiamo il patriarcato e attiviste di non una di meno Ti amo 150.