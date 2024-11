Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Milano, protesta durante la maratona

Due persone hanno portato la richiesta per il Fondo RiparazionelaQuesta mattina, Fede e Paola due persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione, hanno occupato la stradail tratto finale dellache si è tenuta oggi a. Le due sono state poi allontanate dalle forze dell’ordine presenti, rimanendo però a bordo strada. Hanno scelto laperché simbolicamente rappresenta la corsa della nostra società verso la crisi eco-climatica, avvisando i cittadini della necessità di un Fondo Riparazione che permetta alle persone di affrontare gli effetti distruttivi della crisi climatica. Oggi a Baku termina la Cop 29 con l’Italia che ha fatto solo da comparsa, senza che siano state prese decisioni e accordi decisivi. Per questo, come hanno fatto oggi Fede e Paola, dobbiamo ricordare, in ogni occasione possibile, che l’Europa del Sud, sta già pagando il prezzo della crisi climatica, che noi la stiamo già affrontando e dobbiamo agire per fermare questa folle corsa prima che sia troppo tardi.