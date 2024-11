Gaeta.it - Tragico incidente sull’a24: un furgone si ribalta, un morto e due feriti

Facebook WhatsAppTwitter Un gravestradale ha scosso l’autostrada A24 questa mattina, intorno alle ore 8. Un, per motivi che sono attualmente oggetto di indagine, si èto, provocando purtroppo la morte del conducente. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dei soccorso, che si sono attivati per gestire la situazione.I dettagli dell’Il sinistro si è verificato in un tratto dell’A24 presso la zona di Basciano. Secondo le prime ricostruzioni, ilha perso stabilità e si èto, lasciando gli occupanti a faccia a faccia con una tragedia inaspettata. I primi segnali indicano che il possibile scoppio di uno pneumatico potrebbe essere stato il fattore scatenante dell’, ma le indagini sono ancora in corso per confermare questa ipotesi.