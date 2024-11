Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-11-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità nuova viabilità su via di Casale Zola e avvia poster nel IX Municipio su via di Casale Zola istituito il doppio senso di marcia con limite a 30 km orari è divieto di transito per i mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate quindi divieto anche per i bus stesso schema di circolazione a doppio senso di marcia su via poster nel tratto da via Maddalena a via di Casale Zola modificato il percorso della linea di bus 721 tutti i dettagli sono sumobilita.it le altre notizie Dalle 18 alle 20 è previsto un corteo tra via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti manifestanti passeranno anche su via Bonifazi via di Boccea la circonvallazione Cornelia Giardini possibili rallentamenti infine da oggi lavori notturni di sistemazione del manto stradale su via Cilicia dalle 22 deviazione anche per le linee di bus a 30 e 77 In collaborazione con Luce Verde infomobilità