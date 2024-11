Lettera43.it - Taiwan in allerta: tornano navi, jet e palloni aerostatici cinesi intorno all’isola

Il governo diè indopo che è stato avvistato un pallone aerostatico partito dalla Cina volare a non troppa distanza d. L’ultima volta era accaduto sette mesi prima, nell’aprile 2024. L’oggetto volante è stato avvistatoalle 18.21 di domenica 24 novembre a 111 chilometri a nord-ovest dal Paese. Non ha però sorvolatoed è scomparso due ore più tardi. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Taipei, che non ha specificato se si trattasse di un pallone-spia, come accaduto tra il dicembre 2023 e l’inizio del 2024. Tra le 6 di domenica e le 6 del giorno successivo, inoltre, sono state rilevate setteda guerrae 12 jet sui cieli vicino a Taipei.Il tour di Lai Ching-te non piace alla CinaAlcuni giornalisti già nel pomeriggio di domenica 24 novembre hanno chiesto a Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri della Cina, di commentare l’avvistamento del pallone aerostatico.