Iodonna.it - Svelato il nuovo progetto dell'ex calciatore, che si lancia nel mondo del wellness con un brand di integratori pro longevità

Non si ferma mai, David Beckham. 49 anni, ivcona di stile e leggenda del calcio, l’aitante marito di Victoria Beckham ha deciso di portare il suo spirito innovativo e la sua passione per il benessere neldel. L’exha presentato via social ildidei quali è l’orgoglioso co-founder. Chiamato IM8, il marchio di David Beckham ha l’ambizione di concentrare in due soli prodotti i nutrienti dei quali il nostro organismo ha più bisogno. David Beckham, aspirante giardiniere: pianta (con fatica)e rose.