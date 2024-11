Iodonna.it - Sta a noi individuarla, suggerisce nella sua rubrica Agorà

Ladi Selene Calloni Williams torna tra quindici giorni, il 9 dicembreEsiste un vero matrimonio indissolubile, è quello che compiamo con il nostro daimon prima di venire al mondo. Nel raccontare il mito di Er, alla fine del dialogo La Repubblica, Platone cil’idea che, prima di venire al mondo, ciascuno di noi ha la possibilità di scegliere una «grande imago», un disegno, che poi dovrà realizzare nel corso della vita. Nel momento in cui entriamomatrice, nell’utero materno, noi però dimentichiamo la nostra scelta ed è compito del daimon, cioè del demone che si unisce a noi prima di nascere, di ricordarci il disegno della nostra vita. Egli è il custode del nostro destino, e ci sprona a esprimere i nostri talenti e le nostre virtù. Yoga e meditazione: ecco i benefici X Selene Calloni Williams: «Il daimon parla per immagini»Il daimon parla per immagini e il suo tono è poetico e mitico.