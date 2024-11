Sophie? Vi dico cosa ha fatto Basciano esce dal carcere le rilascia subito un’intervista a Fabrizio Corona

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’uscita dalAlessandrosmentisce le accuse di stalking suCodegoni e aracconta la sua versione dei fatti. “Quello che ho, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori” ha dichiarato Alessandro, che ha deciso di raccontare la sua versione degli eventi inesclusiva a, nel podcast Falsissimo, il nuovo canale YouTube dell’ex paparazzo dei vip. Dopo essere stato arrestato, l’ex protagonista di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip è statoto, poiché le accuse di stalking mosse dalla sua ex compagna,Codegoni (madre della figlia Celine Blue), sono state considerate insufficienti per giustificare il suo mantenimento neldi San Vittore a Milano.