Anteprima24.it - Solitek, l’annuncio choc della Lega: “Rinviata ancora la firma, l’investimento si allontana”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nella mattinata odierna era prevista ladell’atto di cessione ma i lituaninon si sono presentati”. – comincia così la conferenza stampaSalvini Premier presieduta da Luigi Barone, accompagnato dal segretario provinciale Luigi Bocchino e da Mauro De Ieso e Giuseppe Sauchella. Una storia tinte fosche, cominciata nel Maggio del duemilaventitre quando i lituani, una delle più grandi aziende di moduli solari e batterie, sono sbarcati in Italia per siglare l’accordo di sviluppo con il MIMIT alla presenza del ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. Un investimento di 48 milioni di euro, con agevolazioni per 31 milioni, destinato alla realizzazione di un nuovo stabilimento nella zona industriale Asi di Benevento con un rilevante impatto occupazionale, oltre 300 nuovi posti di lavoro stimati.