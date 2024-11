Quifinanza.it - Slovan Bratislava-Milan, Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta in Champions: dove vederle in Tv

Leggi su Quifinanza.it

Torna lo spettacolo dellaLeague e le italiane in campo martedì per la quinta giornata possono approfittare di tre incontri favorevoli contro tre squadre in fondo alla classifica.vogliono mantenere la stessa velocità di crociera con la quale viaggiano in Serie A e puntare allo scatto decisivo verso gli ottavi di.La formazione guidata da Gian Piero Gasperini non sembra intenzionata ad accontentarsi delle due vittorie e due pareggi raccolti finora in Europa, quanto piuttosto di mostrare anche in Svizzera contro loil ritmo martellante che l’ha portata seconda in campionato. Un’opportunità da non lasciarsi scappare, come quella della squadra di Simone Inzaghi, che ospita a San Siro uncon quattro sconfitte su quattro. Obbligo di vittoria per ilimpegnata contro l’ultima del girone unico, lo, soprattutto dopo l’impresa a Madrid contro il Blancos.