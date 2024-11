Settimana Italia-Cina, domani l'inaugurazione a Città della scienza con i ministri dei due Paesi

Leggi su Ildenaro.it

Da, martedì 26, a giovedì 28 novembre si svolgerà la XIII edizioneTecnologia e dell’Innovazione. L’evento si svolge nell’ambito del programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica tra. È promosso dai Governi dei dueattraverso il ministero dell’Università eRicercaRepubblicana e il ministeroTecnologiaRepubblica Popolare Cinese. Il programma è coordinato, per l’, da Fondazione Idis-in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e, per la, dal Beijing Municipal Science & Technology Commission, Administrative Commission of Zhongguancun Science Park. La XIII Edizionevede anche la collaborazione, per partena, dell’Università Ca’ Foscari Venezia e, per parte cinese, dell’International Technology Transfer Network.