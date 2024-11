Scherma CdM spada | Italia maschile quinta a Vancouver ottavo posto per le ragazze

Leggi su Sportface.it

Si sono fermate nei quarti di finale entrambe le squadre azzurre diimpegnate nella prova di Coppa del Mondo di, in Canada. Nel, il team comda Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti ha piegato per 45-30 Cina Taipei, salvo poi arrendersi al Kazakistan per 45-28. E’ però arrivato il riscatto nel tabellone dei piazzamenti contro Spagna (battuta per 45-32) e Repubblica Ceca (sconfitta per 43-33), valso il quinto.Per quanto riguarda la prova femminile, invece, il quartetto formato da Gaia Caforio, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk e Gaia Traditi, ha debuttato con un successo ai danni dell’Austria per 45-38, ma poi è arrivata una battuta d’arresto contro l’Ucraina per 34-33. Sono quindi arrivate due sconfitte anche nel tabellone dei piazzamenti per mano di Estonia (45-28) e Ungheria (45-40).