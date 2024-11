Secoloditalia.it - Sapienza, La Russa: “Nessuno scontro destra-sinistra. C’è una parte che impedisce a un’altra di parlare”

“Allanon c’è statosconto trac’era chi volevae chi voleva impedire che quelli parlassero. È gravissimo che in un’università, oggi a dei ragazzi che si riuniscono pacificamente dicano ‘non puoi perché sei fascista’. Dei ragazzi di 19-20 anni non possonoperché altri violentemente decidono che non devono: ‘non ci sto’, diceva uno più importante di me e io credo che ci sia silenzio assordante su questa cosa dadel mainstream e dei signori della comunicazione”. Parola di Ignazio Ladal palco di della 24esima edizione di Italia Direzione Nord a Milano a proposito delle aggressioni dei giovani universitari didadei collettivi autonomi nel più grande ateneo d’Europa.La: “Allasolo unaha impedito adi”“C’è mai stata una manifestazione diimpedita da quelli di? Non nella storia repubblicana”, ha proseguito il presidente del Senato che più volte ha denunciato il rischio di un’escalation di violenza di chi ha nostalgia degli anni di piombo.