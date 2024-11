Oasport.it - Ranking ATP: Italia con 9 top100 e 6 top50! Sinner n.1 con vantaggio biblico

Dopo la conclusione delle Finali di Coppa Davis, che comunque non assegnano punti, è stato rilasciato ilATP aggiornato, ed i cambiamenti sono tutti dovuti ai Challenger: in virtù di ciò non ci sono movimenti in top 10.Il numero 1 del mondo resta Jannik, con unabissale sul più immediato inseguitore: sono 3915 i punti di margine sul tedesco Alexander Zverev, secondo. In casail numero 2 è Lorenzo Musetti, che si attesta al numero 17, mentre alle sue spalle è stabile Flavio Cobolli, 32°, appena davanti a Matteo Berrettini, 35°.Invariati i piazzamenti, inoltre, sia di Matteo Arnaldi, 37°, che di Luciano Darderi, 44°, così come di Lorenzo Sonego, 53°. Restano nove i tennistini tra i primi 100: alle spalle dei primi 7, già citati, ci sono Fabio Fognini, il quale perde 6 posizioni ed è 90°, e Luca Nardi, che ne guadagna 19 ed è 91°.