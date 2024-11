Gaeta.it - Proteste nel quartiere Corvetto: accesi roghi dopo la morte di Ramy Elgaml

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico si è verificato nella giornata di ieri a Milano, dove si è tenuta una manifestazione spontanealadi, un giovane di 19 anni, avvenuta in seguito a un incidente stradale. Il giovane egiziano è deceduto mentre era in sella al suo scooter, inseguito dai carabinieri, un evento che ha profondamente scosso la comunità locale. La notizia della sua tragica fine ha portato a un acceso dibattito sui temi della sicurezza e della violenza, oltre a un forte sentimento di indignazione tra i residenti del, doveviveva.Accensione deiin segno di protestaNella notte, un gruppo di circa trenta manifestanti si è radunato nelle strade del, precisamente tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola.