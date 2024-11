Lanazione.it - Operai in lotta per i diritti, dopo 21 giorni di presidio le risposte non arrivano

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 25 novembre 2024 – Un incontro pubblico sulla vicenda deglidella Iron &Logistics di Montale in assemblea permanente da 21si terrà giovedì 28 nel salone del circolo Arci di Montale su iniziativa dello stesso circolo Arci, deldi Libera Don Beppe Diana di Montale, Agliana e Santomato e del Comitato Arci Provinciale. All’incontro interverrà una delegazione dei lavoratori della Iron & Logistics e del sindacato Sudd Cobas. Lo scopo è sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla situazione dei lavoratori che sono inpermanente per impedire lo smantellamento della fabbrica e ottenere crediti non pagati dall’azienda tra paghe in ritardo, assegni familiari e risarcimenti imposti alla ditta dal Tribunale del Lavoro di Prato per licenziamenti giudicati illegittimi.