Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-11-2024 ore 19:15

ben ritornati raccolto queste le previsioni del tempo al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria e Lombardia neve sulle Alpi dei 1600 metri al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con deboli piogge anche sul Veneto in serata ancora cieli coperti su tutti i settori con qualche piovasco solo sul nord est al centro al mattino nuvolosità compatta tra Toscana Umbria e marche in meno marcata sul Lazio Abruzzo al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati in serata si trovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito al sud Al mattino deboli piogge sulla campagna sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio ancora tempo stabile con apertura sul Puglia e isole maggiori in serata non sono per i cambiamenti di rilievo con visita alternate a schiarite temperature minime Massimino Vento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa