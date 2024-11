Spazionapoli.it - Maradona, omaggio stupendo al murales: spettacolo da brividi! (VIDEO)

Leggi su Spazionapoli.it

Al Largoc’è una vera e propria folla di tifosi per omaggiare Diego Armandonell’anniversario della sua scomparsa: il.Quella di oggi è una data senza ombra di dubbio molto particolare per tutti i tifosi del Napoli: quest’oggi quattro anni fa avveniva infatti la scomparsa Diego Aramando. Una perdita che ancora oggi è una ferita aperta per ogni tifoso e appassionato di calcio, per quanto Diego viva ancora nei cuori di tutti i suoi supporter.Quanto il suo ricordo sia ancora vivo è dimostrato dalla folla di tifosi e appassionati presenti al Largoper omaggiarlo quest’oggi, realizzando un vero e propriopregno di assoluta passione. Un via vai che era partito già da stamattina, dove a presenziare alera stata anche una delegazione del club composta dal capitano Di Lorenzo, l’alleantore Conte e il presidente De Laurentiis.