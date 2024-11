Gaeta.it - Luxury e tradizione: le festività natalizie con Mandarin Oriental in tutto il mondo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterè conosciuto per gestire alcune delle strutture ricettive più lussuose a livello globale, con 41 hotel, 12 residenze e 24 case esclusive dislocate in 26 nazioni. Ogni proprietà non solo riflette la raffinata eredita asiatica del gruppo, ma anche una forte connessione con la cultura locale e un design distintivo che si integra perfettamente nell’ambiente circostante. Durante il periodo natalizio, il gruppo si distingue per il suo programma Season’s Sparkle, che offre esperienze uniche e indimenticabili, dove il lusso si fonde con la celebrazione delle tradizioni festive in ciascuna delle sue oltre 70 destinazioni.Esperienze festive in ogni destinazioneL’attuale offerta natalizia diè pensata per coloro che desiderano immergersi completamente nell’atmosfera delle, indipendentemente dalla località che scelgono.