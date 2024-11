Oasport.it - LIVE Italia-Islanda, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: torna Melli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Buonasera a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alladi, quarta giornata delleaglidi!Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, quarta giornata delleaglidi! Back-to-back per gli azzurri dopo la trasferta nel nord Europa di venerdì sera, nel match che chiude questa finestra di novembre con la prossima ed ultima in programma a febbraio.I nostri portacolore cercano il quarto successo consecutivo dopo aver battuto gli islandesi pochi giorni fa in quel di Reykjavik (71-95), con 19 punti di uno scatenato Grant Basile ed un ottimo Giordano Bortolani autore di 15 punti.