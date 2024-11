Infobetting.com - Leverkusen-Salisburgo (Champions League, 26-11-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Sono 6 gli indisponibili per Xabi Alonso

Leggi su Infobetting.com

Prova a ripartire inildi, che nella quinta giornata di gare ospita in casa ildi Lijnders. Il werkself ha ripreso con il piglio giusto in campionato regolando l’Heidenheim e tornando alla vittoria dopo più di un mese. Il KO di Liverpool può aver svegliato la squadra, apparsa decisamente più cinica e anche in una condizione fisica migliore .InfoBetting: Scommesse Sportive e