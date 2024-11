Rompipallone.it - Inter-Juventus, sarà derby d’Italia sul mercato! Occhi puntati sullo stesso obiettivo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 25 Novembre 2024 9:59 di Alessiaun vero e proprio scontro quello che si prospetta traper via dellodi.Nonostante la stagione sia ripresa dopo la sosta per le Nazionali, le operazioni fuori dal campo sono sempre all’ordine del giorno per pianificare il futuro. Ne sa qualcosa lache, con Giuntoli, è sempre vigile sui giovani prospetti che potrebbero diventare delle vere e proprie occasioni di.Nelle ultime ore, come riportato dalla redazione di Tuttosport, i bianconeri starebbe monitorando da vicino Renato Marin, giovane portiere di proprietà della Roma e della Nazionale italiana Under 19. Sul calciatore però, ci sarebbe l’esse di altre squadre.L’si inserisce sulla Juve: si infiamma l’asse Torino-MilanoNato in Brasile ma con doppio passaporto, Marin si è messo in evidenza per le sue qualità e rappresenterebbe unessante prospetto sia per la squadra Next Gen, sia per la prima squadra nel lungo termine.