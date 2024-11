Cityrumors.it - Il solito McGregor condannato per stupro fa ricorso e dà una risposta orribile a Jake Paul

Incredibile ma vero, tanto che il fighter irlandese, appena ricevuta la sentenza ha depositato il: “Sono innocente non ho fatto nulla, tutte bugie”Non si smentisce mai, Cono. Irascibile sul ring, ma anche nella vita e le tante sentenze e i tanti processi sono lì, a testimoniarlo. Stavolta si è superato perché in meno di ventiquattrore ha ricevuto la condanna, ha depositato ile poi ha inviato inadavvero.Ilperfae dà unaIl famoso combattente di MMA alla fine e dopo diverse riunioni in aula, ha perso la causa civile contro Nikita Hand, conosciuta anche con il nome Nikita Ní Laimhín, ovvero la donna che ha accusato diil celebre fighter d’Irlanda.Da non dimenticare che loche avrebbe fatto il combattente risale al 2018, ben sei anni fa, con una violenza sessuale che si sarebbe verificata all’hotel di Dublino, con la donna che lo accusò dopo qualche giorno e che portò avanti prima una causa penale, ma alla fine i suoi legali gli dissero che non c’erano i presupposti.