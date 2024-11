Linkiesta.it - Il grosso grasso mercato attorno alla giornata contro la violenza sulle donne

«Stai anche tu con Conad dparte delle: acquista a soli due euro e novanta il portachiavi fatto a mano dalleafricane». Quando lo spot passa, tra una canzone e l’altra, Amedeo Minghi ha appena detto «Serenella ti porto al mare ti porto via», e io mi sto chiedendo se oggi quel verso starebbe su uno dei manifesti «se te lo dice è».Oggi che è «Lainternazionale per l’eliminazionela», come sento dire a una tizia che, come i supermercati e le scrittrici e un po’ chiunque, ha un prodotto relativoda vendere (nel suo caso, un podcast), e per un attimo il suo lapsus, «l’eliminazionela», mi distrae dalle domande importanti: una buona causa, se la monetizzi, è ancora buona causa o diventa altro?Impegnata com’ero a pensare a quanto lo spot Conad somigliasse a quella direttrice di settimanale che quando arrivavano i reportage dall’Africa sospirava «come sono belli questi bambini poveri», l’ho dovuto risentire (Spotify me lo passava spesso, doveva aver capito che ero il suo pubblico) per accorgermi che il portachiavi «per dire a tutti che stiamo dparte delle» costa sì 2 euro e 90 ma, per ognuno che ne vende, Conad devolve un solo euro.