Lapresse.it - Giulia Tramontano, la sentenza: ergastolo per Alessandro Impagnatiello

Leggi su Lapresse.it

E’ stato condannato all’, per il femminicidio diavvenuto a Senago. La donna era incinta del loro bambino, Thiago: fu avvelenata per mesi con un topicida e infine uccisa dail 27 maggio 2023 con 37 coltellate.Laletta oggi, il 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne. Lo ha deciso la Corte d’assise di Milano. Il verdetto è stato letto in aula dalla presidente Antonella Bertoja. Il 31enne ha assistito alla lettura dal verdetto accanto alle sue legali,Geradini e Samanta Barbaglia, a pochi metri dalla famiglia diera accusato di aver ucciso con 37 coltellate, incinta al settimo mese di gravidanza, dopo essere stata avvelenata per mesi,è stato definito dall’accusa come la “banalità del male” e lucido “scacchista” e “manipolatore” o un “ragazzo normale” che “voleva tutto” ed è stato travolto da un “crollo improvviso”.