G7 a Fiuggi e Anagni diplomazia internazionale tra Medio Oriente e Ucraina

La presidenza italiana del G7 si chiude con un appuntamento di alto profilo: la riunione dei Ministri degli Esteri a, in programma oggi 25 e domani 26 novembre. Antonio Tajani accoglierà gli omologhi nello storico Palazzo della Ragione diper una sessione inaugurale dedicata ale al Mar Rosso. Al centro dei lavori, il cessate il fuoco a Gaza e in Libano, gli interventi umanitari e l’elaborazione di una strategia diplomatica per la stabilità regionale. Tajani ha ribadito l’importanza della cooperazione con gli attori locali per “trovare soluzioni concrete che possano portare pace e stabilità nella regione”.Tra i temi affrontati su iniziativa italiana, le implicazioni delle decisioni della Corte Penalesui leader israeliani accusati di crimini contro la popolazione paletinese.