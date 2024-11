Abruzzo24ore.tv - Furgone si schianta sul guardrail: muore un uomo durante il trasporto

Teramo - Incidente mortale sull'A24 nel tratto teramano: un 61enne napoletano perde la vita. Indagini in corso, tra le ipotesi lo scoppio di uno pneumatico. Tragedia lungo l'autostrada A24, nel tratto che attraversa la provincia di Teramo, dove undi 61 anni, originario di Napoli, è morto in un incidente stradale. La vittima era alla guida di unche, per ragioni ancora da accertare, si èto violentemente contro il. Il drammatico impatto è avvenuto nella giornata di ieri, sotto gli occhi di altri automobilisti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: un’ambulanza del 118 ha preso in carico l’, che versava in condizioni critiche. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei sanitari, il 61enne è decedutoilverso l’ospedale.