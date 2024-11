Superguidatv.it - Fiorella Mannoia, il nuovo album è “Disobbedire”: “L’umanità si è evoluta grazie ai disobbedienti. Non appoggerò più alcun politico sui palchi”

torna con unprogetto discografico. Esce venerdì 29 novembre “” (Oyà/Columbia Records/Sony Music),e attesissimodi una delle voci italiane più amate: nove le tracce presenti nel disco, e che compongono un ritratto anche inedito dell’artista. Nello stesso giorno della pubblicazione dell’esce anche il brano “La storia non si deve ripetere”., “” è ildisco“” è unche celebra i 70 anni di. Il progetto discografico racchiude canzoni –e delle quali firmate dalla cantante in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia: brani che guardano al nostro tempo e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Noi di SuperGuidaTv eravamo presenti alla presentazione del dico che ha avuto luogo presso la Sony Music Italia.