Engenia lancia Chat EHI | rivoluzione nell’interazione con i siti web

Life&People.it, realtà italiana di digital marketing con sede a Fano, ha recentemente presentato un progetto innovativo destinato a ridefinire l’interazione tra utenti eweb. Si chiamaEHI – dove EHI sta per Empowering Human Intelligence – ed è un assistente virtuale avanzato, basato sulla tecnologia di Open AI. Questo strumento promette di offrire risposte rapide, precise e altamente personalizzate, migliorando l’esperienza di navigazione degli utenti e ottimizzando la gestione delle richieste per le aziende.Il futuro dell’interazione suiwebAlzi la mano chi non è stufo delle lunghe attese quando si tratta dire delle richieste di informazioni su qualsiasi sito web. Il mondo digitale va sempre più veloce, pertanto ci siamo abituati a cercare risposte veloci ma che spesso non arrivano nei tempi sperati.