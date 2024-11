Ilgiorno.it - Dea, è la storia di Gasp. Il meglio deve arrivare

Mai così in alto nella sua. L’Atalanta in questi anni di grandi successi conerini (in 408 presenze sulla panchina nerazzurra 212 vinte, il 52,3%, 94 pareggiate e 99 perse) ha alzato sempre di più l’asticella: due quarti posti, tre terzi posti. Mai sul secondo gradino del podio, né sul primo. Finora. Con un dato da tenere in considerazione: fino a quest’anno novembre era il mese nero delle squadreeriniane e da dicembre la sua Dea ha sempre innestato la marcia veloce rispetto al primo trimestre, facendo poi sempre(tranne nel 2022) nel girone di ritorno rispetto a quello di andata. Per cui il bello potrebbe ancora. Intanto da ieri la Dea ha ritrovato anche Giorgio Scalvini: come aver inserito in difesa un rinforzo da 40 milioni. Ventotto punti in tredici giornate, con 34 gol fatti, cifre da record.