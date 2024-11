Tuttivip.it - Così ha fregato Shaila e Lorenzo: Grande Fratello, una super Helena Prestes contro quei due

La tensione nella casa delè alle stelle in vista della diretta di martedì 26 novembre, quando si chiuderà il televoto per decretare il prossimo immune tra i concorrentiSpolverato, Stefano Tediosi,, Amanda Lecciso,Gatta e Luca Calvani. Il vincitore non sarà a rischio eliminazione durante le prossime nomination, garantendosi un’importante settimana di tranquillità.Secondo un sondaggio lanciato da.forumfree e aggiornato al 24 novembre con 884 partecipanti,sembra avere la vittoria in pugno. La modella ha ottenuto il 38,57% delle preferenze, distanziando nettamente gli altri concorrenti. Al secondo posto si posiziona Luca Calvani con il 23,42%, seguito daSpolverato con il 16,74%. Più staccatiGatta (9,50%), Stefano Tediosi (6,33%) e Amanda Lecciso, ultima con il 5,43%.