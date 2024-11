Quotidiano.net - Chiara Appendino: “Decidiamo chi siamo Poi parliamo di intese”.

Roma, 25 novembre 2024 –(ex sindaca di Torino), lei è stata l’unica voce, nel M5s, che ha parlato negativamente delle alleanze, dicendo “non vogliamo essere il cespuglio del Pd”. È ancora di questo avviso? “Discutiamo di temi che riguardano il tipo di Movimento e tra questi temi ci sono anche le alleanze. Io ribadisco quello che ho detto nelle scorse settimane, ovvero che credo che il M5s debba lavorare prima sulla propria identità, che dovrà essere un’identità politicamente molto forte. Sabato abbiamo parlato di sanità, di salute, di come combattere le forme di questo governo che sta distruggendo il Paese, con un’identità forte poi si potrà ragionare successivamente di eventuali accordi, ma oggi noi partiamo da noi stessi a cominciare dal chiederci come riuscire a parlare a quella fascia di popolazione che non crede più nello Stato e a chi è escluso”.