Cavo Dragone | impegno Nato mantenere Mediterraneo area sicura

Milano, 25 nov. (askanews) – Laha unil“un’e protetta”. Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppeintervenendo alla sessione “Potere navale nel: modellare l’influenza globale” alla conferenza Med Dialogues organizzata dal ministero degli Esteri e dall’Ispi.è presidente desigdel Comitato militare dellaed ex capo di Stato maggiore della Difesa. Nel suo intervento al Med ha sottolineato l’importanza di sviluppare capacità multidominio congiunte per migliorare la deterrenza rispetto agli avversari; aumentare la consapevolezza situazionale con gli alleati, non solo in mare ma anche lungo le coste, a causa delle lotte regionali in corso sui confini marittimi; rafforzare la cooperazione con alleati e partner dell’Indo-Pacifico come Giappone, Australia e Corea del Sud per dimostrare una presenza e capacità congiunte.