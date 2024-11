Quotidiano.net - Bar Atlantic cerca collaboratori a Milano

Leggi su Quotidiano.net

L’AZIENDA DEL GRUPPO Esselunga denominata Bare in provincia: tutte le offerte di lavoro disponibili si possono consultare all’interno della sezione ’Posizioni Aperte’ del sito www.esselungajob.it. I ristoranti Barfanno parte del Gruppo Esselunga e rappresentano una realtà consolidata e in forte espansione nel panorama della ristorazione veloce, tra le prime in Italia nel settore. Nata nel 2003, la catena Barconta oggi 123 negozi nelle 7 regioni dove è presente l’insegna. All’interno dei Barlavorano oltre 1.200 professionisti: persone preparate e appassionate di food e ristorazione a cui piace lavorare a contatto i clienti. Solo ae provincia Barè presente con 36 bar che impegnano 400 persone. Le risorse di Barvengono formate con più di 112.