Arrivano i ragazzi della Generazione Beta che comunicheranno con Alexa e ChatGPT: ecco chi sono

Etichettare le generazioni del futuro non è solo ad appannaggio dei sociologi, ma anche il mondo del marketing e delle aziende seguono passo passo l’evoluzione delle categorie. Nello specifico Heather Dretsch, professoressa associata di marketing alla North Carolina State University a “Good Morning America” ha annunciato che dal primo gennaio 2025 si avrà la fineAlpha e l’inizio, che include chi nascerà tra il 2025 e il 2039. “È diventato fondamentale per le aziende adattarsi a questi mutevoli comportamenti dei consumatori”, ha detto la Dretsch.“Sarà unacaratterizzata da una significativa integrazione tecnologica (dialogherà con) e da un forte apprezzamento per la diversità. – ha affermato il sociologo Mark McCrindle – Poiché la società abbraccia sempre di più i temi del cambiamento e dell’accettazione, si prevede che lacrescerà in un ambiente che promuove curiosità e inclusività”.