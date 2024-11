Ilfattoquotidiano.it - Alle radici psicologiche della violenza degli uomini: mascolinità tossica e dominio sulla sessualità femminile

Il 25 novembre, in occasioneGiornata Mondiale contro lasulle Donne, il mondo si ferma per riflettere su un fenomeno devastante che colpisce milioni di donne ogni anno. Ladi genere non è solo una questione di cronaca o giustizia, ma una problematica complessa, radicata in dinamichee sessuologiche. Seppur entrambi i sessi possono subiredi genere, l’incidenza delle vittime di genereprevale notevolmente.Le statistiche globali evidenziano la portata di questa emergenza. Secondo l’Organizzazione MondialeSanità (OMS), una donna su tre nel mondo ha subito almeno una volta nella vita una forma difisica o sessuale, prevalentemente da parte di un partner intimo. In Europa, circa il 22% delle donne ha dichiarato di aver subitofisica o sessuale da un partner, mentre in Italia i dati Istat del 2021 rivelano che il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subitoalmeno una volta nella vita.