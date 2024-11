Gqitalia.it - «Alexa, rompi il silenzio»

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Amazone la psicoterapeuta Stefania Andreoli si uniscono per un’iniziativa di sensibilizzazione, per dar voce alle donne. A partire da oggi, e fino al 29 novembre, alla richiesta «il», gli utenti in Italia potranno ascoltare una serie di contenuti inediti, realizzati dalla Dottoressa Andreoli, per contribuire ad educare e sensibilizzare su un tema delicato e urgente come la violenza psicologica, fisica e verbale che ogni giorno milioni di donne si trovano a dover subire.L'iniziativa di Amazon nasce dalla volontà di utilizzare la tecnologia dicome strumento disensibilizzazione sociale, portando nelle case degli italiani la voce autorevole di una delle professioniste più seguite e ascoltate in Italia quando si parla di benessere psicologico e salute relazionale: Stefania Andreoli, psicoterapeuta, scrittrice, divulgatrice scientifica e opinion leader con oltre 20 anni di esperienza clinica.