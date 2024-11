Ilfattoquotidiano.it - 25 novembre, la storia di Mariagrazia: “Sono rinata grazie all’aiuto del centro antiviolenza. Se ce l’ho fatta io, ce la possono fare tutte”

25 anni di insulti, soprusi e violenze, che l’hanno portata, più di una volta, anche a rischiare la vita. È quello che ha vissutocon il suo ex compagno, conosciuto quando aveva circa 35 anni. “Dopo un anno cistate le prime avvisaglie, con le prime situazioni di violenza – racconta – mi faceva allontanare dalle colleghe di lavoro, mi toglieva il telefono, non mi faceva usare l’auto, nonostante lui non avesse la patente.”Dopo la prima grave aggressione, a causa della qualeperse la milza, aveva avuto il coraggio di rivolgersi anche ai carabinieri per denunciare quello che le stava succedendo, senza però trovare l’aiuto sperato: “Nonstata supportata e forse neppure creduta – dice – e da lì mibloccata, non ho cercato altri canali.”Una svolta arriva poco prima dell’ultima violenza, quella subita nel 2020, che la porterà in ospedale, quandoracconta di aver provato paura “tutti i giorni e tutti i minuti della giornata”, perché “erano continui sputi, calci e schiaffi.