Calciomercato.it - “Vendi e vattene”: contestazione contro Cairo prima di Torino-Monza

I sostenitori granata si sono raccolti fuori allo stadio per protestareil numero uno del club: i cori sono chiariQuarantacinque minuti da soli: gli ultras delhanno deciso di disertare lo stadio nel primo tempo della partitail.“”:di(LaPresse) – Calciomercato.itUna decisione per protestareil presidente Urbano, ma ancheuna squadra che nelle ultime giornate ha vissuto una pericolosa involuzione. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite per i granata e il buon inizio di stagione già cancellato. Ce n’è per non essere contenti, se ci mettiamo anche il rapporto ormai deteriorato tra parte della piazza e il patron.Così fuori dalla curva Maratona e dalle tribune ovest,dell’inizio del match, si sono radunati migliaia di tifosi per unapacificae la squadra.